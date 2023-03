Veit ekki hvort ég verði enn stjóri á þriðjudag

Scott Parker, knattspyrnustjóri ríkjandi Belgíumeistara Club Brugge, kveðst ekki viss um að hann muni halda starfi sínu. Liðinu hefur gengið afleitlega eftir að hann tók við stjórnartaumunum í lok síðasta árs.

Liðið steinlá á heimavelli, 0:3, í fyrri leik þess gegn Benfica í Meistaradeild Evrópu á dögunum og hefur aðeins unnið sér inn tólf stig í síðustu tíu leikjum í belgísku 1. deildinni, þar sem liðið er í fjórða sæti með 46 stig, 20 stigum á eftir toppliði Genk.

Brugge heimsækir Benfica til Portúgals í síðari leik liðanna á þriðjudag.

„Ég get ekki neitað því að það er allt of lítið að fá tólf stig í tíu leikjum. Við erum ekki á þeim stað sem við eigum að vera á. Ég gat ekki séð þetta 0:3-tap á heimavelli [fyrir Benfica] fyrir og get ekki réttlætt það.

Við erum einfaldlega ekki að ná í úrslit. Ég bý samt pottþétt yfir lausnunum. Þetta er áskorun og barátta fyrir mig, en ég hef þurft að glíma við slíkt áður á ferli mínum og mínu persónulega lífi.

Ég skorast ekki undan. Við þurfum að standa saman sem lið og vinna að því snúa þessu við. Það kemur til með að skilgreina okkur sem lið og einstaklingar.

Hvort ég verði enn þjálfari fyrir síðari leikinn í Meistaradeildinni á þriðjudag? Það er ég ekki viss um, þannig að ég get ekki svarað því,“ sagði Parker á blaðamannafundi í gær.