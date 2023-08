Andri Lucas í Íslendingaliðið

VELLKOMINN ANDRI LUCAS GUDJOHNSEN 💙



Det er med stor glæde, at vi kan præsentere Andri Lucas Gudjohnsen, som kommer til Lyngby Boldklub på en lejeaftale for resten af sæsonen 💪



Gudjohnsen kommer til fra IFK Norrköping, og han står noteret for 15 A-landskampe for det islandske… pic.twitter.com/BImoo43zsT