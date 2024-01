Ísland leikur á heimavelli Messi í nótt

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta leikur fyrri leik sinn í janúarverkefni liðsins gegn Gvatemala á DRV PNK leikvanginum í Fort Lauderdale í Flórída, heimavelli Inter Miami í nótt. Leikurinn hefst á miðnætti og verður í beinni textalýsingu hér á mbl.is.

Seinni leikur liðsins er gegn Hondúras aðfaranótt fimmtudags.

Eins og jafnan í janúarverkefnum liðsins er það skipað leikmönnum sem hafa fengið færri eða engin tækifæri með liðinu.

Hópur Íslands

Markverðir:

Hákon Rafn Valdimarsson, IF Elfsborg

Patrik Sigurður Gunnarsson, Viking FK

Lukas J. Blöndal Petersson, Hoffenheim

Aðrir leikmenn

Andri Fannar Baldursson, IF Elfsborg

Andri Lucas Guðjohnsen, Lyngby BK

Anton Logi Lúðvíksson, Breiðablik

Arnór Ingvi Traustason, IFK Norrköping

Birnir Snær Ingason, Víkingur

Brynjar Ingi Bjarnason, HamKam

Brynjólfur Andersen Willumsson, Kristiansund BK

Dagur Dan Þórhallsson, Orlando City SC

Daníel Leó Grétarsson, SönderjyskE

Eggert Aron Guðmundsson, Stjarnan

Hlynur Freyr Karlsson, Haugesund

Ísak Snær Þorvaldsson, Rosenborg BK

Jason Daði Svanþórson, Breiðablik

Kolbeinn Birgir Finnsson, Lyngby BK

Kolbeinn Þórðarson, IFK Göteborg

Kristall Máni Ingason, SönderjysskE

Logi Hrafn Róbertsson, FH

Logi Tómasson, Strömsgodset IF

Stefán Teitur Þórðarson, Silkeborg IF

Sverrir Ingi Ingason, FC Midtjylland