Ajax ætti að krækja í Willum

Hollenska stórliðið Ajax ætti að kaupa íslenska knattspyrnumanninn Willum Þór Willumsson af Go Ahead Eagles.

Þetta sagði einn reyndasti íþróttafréttamaður Hollands, Valentijn Driessen, sem er knattspyrnufréttastjóri De Telegraaf, í hlaðvarpsþætti um hollensku úrvalsdeildina.

Driessen kvaðst hafa fylgst vel með Willum í leik með Go Ahead gegn Ajax fyrir skömmu. „Þessi strákur hjá Go Ahead, þessi Willumsson. Hann átti virkilega góðan leik gegn Ajax. Hann er skapandi, hleypur mikið, skorar mörk og gefur stoðsendingar. Hann setur svip sinn á leik Go Ahead og gæti hæglega leikið með Ajax sem er bara rétt fyrir ofan Go Ahead á töflunni,“ sagði Driessen.

Hann gagnrýndi um leið kaup Ajax á Jordan Henderson, fyrrverandi fyrirliða Liverpool, sem kom til félagsins frá Sádi-Arabíu í janúar. Driessen sagði að það hefði verið heppilegra fyrir Ajax að ná í leikmann eins og Davy Pröpper, sem leikur með hollenska liðinu Vitesse.

Mörg stærri félög fylgjast með Willum

Willum hefur átt mjög gott tímabil með Go Ahead og hollenskir fjölmiðlar hafa bent á að eftir gott gengi í vetur hafi liðið ekki unnið tvo síðustu leiki sína, einmitt tvo leiki þar sem Willum hefur verið í banni.

Samkvæmt heimildum mbl.is hafa fjölmörg félög fylgst grannt með Willum undanfarnar vikur og mánuði, sterkustu lið Hollands ásamt félögum í stóru deildunum í Evrópu. Aðspurður um hvort það sé rétt sagði Ólafur Garðarsson umboðsmaður við mbl.is að mörg félög fylgdust með Willum um þessar mundir, eins og ávallt gerðist þegar menn spila vel. „Þetta eru lið frá Hollandi, en einnig frá Englandi, Þýskalandi, Ítalíu og víðar,“ sagði Ólafur.