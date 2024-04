Glæsilegt samspil Íslendinganna (myndskeið)

Andri Lucas Guðjohnsen skoraði huggulegt mark er hann og liðsfélagar hans í Lyngby máttu þola stórt tap gegn Randers á útivelli í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær, 6:2.

Andri minnkaði muninn í 3:1 í uppbótartíma fyrri hálfleiks með föstum skalla, eftir glæsilega fyrirgjöf frá Kolbeini Birgi Finnssyni.

Markið huggulega má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

ANDRI GUÐJOHNSEN 🇮🇸(2002) GETS ONE BACK WITH A GREAT HEADER!!!

📽️ @FootColicpic.twitter.com/KCnvqvwDri