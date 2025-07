Diogo Jota og André Silva var minnst með mínútu þögn fyrir fyrsta leik Liverpool á undirbúningstímabilinu gegn Preston North End.

Leikurinn er á heimavelli Preston og á meðan stuðningsmannalag Liverpool, You Never Walk alone, var sungið kom fyrirliði Preston með krans á völlinn fyrir framan stuðningsmenn Liverpool til minningar um Jota og Silva.

AFP/Oli Scarff

Leikmenn beggja liða spila með sorgarbönd í leiknum.