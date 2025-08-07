Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.8.2025 | 14:16 | Uppfært 16:07

Átta tilnefndir úr PSG – Fjórir úr Liverpool

Ousmane Dembélé er einn af átta leikmönnum PSG sem eru …
Ousmane Dembélé er einn af átta leikmönnum PSG sem eru tilnefndir. AFP/Franck Fife

Átta leikmenn úr París SG sem vann Meistaradeild Evrópu íeru í hópi þeirra 30 sem í dag voru til­nefnd­ir í kjöri France Foot­ball á besta knatt­spyrnu­manni heims, Ballon d'Or, tíma­bilið 2024-2025.

Gianluigi Donnarumma, Desiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz og Vitinha eru þeir átta úr PSG sem eru tilnefndir.

Rodri leikmaður Manchester City vann verðlaunin árið 2024 eftir að City vann ensku úrvalsdeildina. Það voru fimm tilnefndir úr Barcelona og fjórir úr Liverpool. 

Þeir Alexis Mac Allister, Virgil van Dijk, Mohamed Salah og Florian Wirtz, sem kom til Liverpool í sumar, en auk þeirra voru Erling Haaland (Manchester City), Viktor Gyökeres (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea) og Declan Rice (Arsenal) tilnefndir úr ensku úrvalsdeildinni.

Kjörið hefst í dag og lýkur 25. ágúst. Niðurstöðurnar verða kynntar við hátíðlega athöfn í París 22. september.

Tilnefndir til Gullboltans:

  • Ousmane Dembélé (Barcelona, Frakkland)
  • Gianluigi Donnarumma (PSG, Ítalía)
  • Jude Bellingham (Real Madrid, England)
  • Desire Doué (PSG, Frakkland)
  • Denzel Dumfries (Inter Mílanó, Holland)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Gínea)
  • Erling Haaland (Manchester City, Noregur)
  • Viktor Gyökeres (Arsenal, Svíþjóð)
  • Achraf Hakimi (PSG, Marokkó)
  • Harry Kane (Bayern München, England)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgía)
  • Robert Lewandowski (Barcelona, Pólland)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool, Argentína)
  • Lautaro Martinez (Inter Mílanó, Argentína)
  • Scott McTominay (Napoli, Skotland)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid, Frakkland)
  • Nuno Mendes (PSG, Portúgal)
  • Joao Neves (PSG, Portúgal)
  • Pedri (Barcelona, Spánn)
  • Cole Palmer (Chelsea, England)
  • Michael Olise (Bayern München, Frakkland)
  • Raphinha (Barcelona, Brasilía)
  • Declan Rice (Arsenal, England)
  • Fabian Ruiz (PSG, Spánn)
  • Virgil van Dijk (Liverpool, Holland)
  • Vinicius Jr (Real Madrid, Brasilía)
  • Mohamed Salah (Liverpool, Egyptaland)
  • Florian Wirtz (Liverpool, Þýskaland)
  • Vitinha (PSG, Portúgal)
  • Lamine Yamal (Barcelona, Spánn)

Scott McTominay, fyrrum leikmaður Manchester United sem sló í gegn með Napoli á síðasta tímabili, er einn af þremur tilnefndum sem spila í ítölsku deildinni.

Besti ungi leikmaður:

Ayyoub Bouaddi (Frakkland, Lille)
Pau Cubarsí (Spánn, Barcelona)
Désiré Doué (France, Paris Saint-Germain)
Estêvão (Brasilía, Palmeiras/Chelsea)
Dean Huijsen (Spánn, Bournemouth/Real Madrid)
Myles Lewis-Skelly (England, Arsenal)
Rodrigo Mora (Portúgal, Porto)
João Neves (Portúgal, Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (Spánn, Barcelona)
Kenan Yıldız (Tyrkland, Juventus)

Besti þjálfarinn:

Antonio Conte (Italy, Napoli)
Luis Enrique (Spain, Paris Saint-Germain)
Hansi Flick (Germany, Barcelona)
Enzo Maresca (Italy, Chelsea)
Arne Slot (Netherlands, Liverpool)

Besta liðið:

Barcelona (Spánn)
Botafogo (Brasilía)
Chelsea (England)
Liverpool (England)
Paris Saint-Germain (Frakkland)

