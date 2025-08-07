Átta tilnefndir úr PSG – Fjórir úr Liverpool

Átta leikmenn úr París SG sem vann Meistaradeild Evrópu íeru í hópi þeirra 30 sem í dag voru tilnefndir í kjöri France Football á besta knattspyrnumanni heims, Ballon d'Or, tímabilið 2024-2025.
Gianluigi Donnarumma, Desiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz og Vitinha eru þeir átta úr PSG sem eru tilnefndir.
Rodri leikmaður Manchester City vann verðlaunin árið 2024 eftir að City vann ensku úrvalsdeildina. Það voru fimm tilnefndir úr Barcelona og fjórir úr Liverpool.
Þeir Alexis Mac Allister, Virgil van Dijk, Mohamed Salah og Florian Wirtz, sem kom til Liverpool í sumar, en auk þeirra voru Erling Haaland (Manchester City), Viktor Gyökeres (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea) og Declan Rice (Arsenal) tilnefndir úr ensku úrvalsdeildinni.
Kjörið hefst í dag og lýkur 25. ágúst. Niðurstöðurnar verða kynntar við hátíðlega athöfn í París 22. september.
Tilnefndir til Gullboltans:
Scott McTominay, fyrrum leikmaður Manchester United sem sló í gegn með Napoli á síðasta tímabili, er einn af þremur tilnefndum sem spila í ítölsku deildinni.
Ayyoub Bouaddi (Frakkland, Lille)
Pau Cubarsí (Spánn, Barcelona)
Désiré Doué (France, Paris Saint-Germain)
Estêvão (Brasilía, Palmeiras/Chelsea)
Dean Huijsen (Spánn, Bournemouth/Real Madrid)
Myles Lewis-Skelly (England, Arsenal)
Rodrigo Mora (Portúgal, Porto)
João Neves (Portúgal, Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (Spánn, Barcelona)
Kenan Yıldız (Tyrkland, Juventus)
Antonio Conte (Italy, Napoli)
Luis Enrique (Spain, Paris Saint-Germain)
Hansi Flick (Germany, Barcelona)
Enzo Maresca (Italy, Chelsea)
Arne Slot (Netherlands, Liverpool)
Barcelona (Spánn)
Botafogo (Brasilía)
Chelsea (England)
Liverpool (England)
Paris Saint-Germain (Frakkland)