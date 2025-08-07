Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.8.2025 | 9:15 | Uppfært 9:51

Dagný kveður West Ham

Dagný Brynjarsdóttir er farin frá West Ham.
Dagný Brynjarsdóttir er farin frá West Ham. Ljósmynd/West Ham

Íslenska landsliðskonan í fótbolta Dagný Brynjarsdóttir er hætt hjá enska úrvalsdeildarliðinu West Ham.

Samningur hennar rann út í sumar en hún var fjögur og hálft ár í West Ham og spilaði 87 mótsleiki fyrir félagið. Dagný, sem er 33 ára, kom þangað eftir eitt tímabil með Selfossi í Bestu deild en lék áður með KFR/Ægi, Val, Bayern München og Portland  Thorns.

Hún er fjórði leikjahæsti leikmaður liðsins í ensku úrvalsdeildinni með 68 leiki. Hún var valin besti leikmaður liðsins árið 2023 og var fyrirliði liðsins. Á síðasta tímabili, í endurkomu eftir barnsburð, lék hún 18 af 22 leikjum West Ham í deildinni en á ferli sínum í heild hefur Dagný leikið 259 deildaleiki og skorað 64 mörk, ásamt því að skora 38 mörk í 122 landsleikjum fyrir Íslands hönd.

Kveðjuorð Dagnýjar til liðsins og leikmannanna má sjá í Instagram-færslunni hér fyrir neðan.

mbl.is
Fleira áhugavert
Litast af meðvirkni og feluleik „Gögn og upplýsingar eru ekki traustar“ „Erum ekki að fara að stofna leyniþjónustu“ Kostnaður við breytingu gæti numið 1,5 milljörðum
Fleira áhugavert
„Meira um geymsluúrræði en endurhæfingu að ræða“ Fjöldi útkalla daglega vegna andlegrar vanlíðanar Kostnaður við breytingu gæti numið 1,5 milljörðum Hryllingur í Reynisfjöru: „Gátum ekki hjálpað henni“