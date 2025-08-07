Dagný kveður West Ham

Íslenska landsliðskonan í fótbolta Dagný Brynjarsdóttir er hætt hjá enska úrvalsdeildarliðinu West Ham.
Samningur hennar rann út í sumar en hún var fjögur og hálft ár í West Ham og spilaði 87 mótsleiki fyrir félagið. Dagný, sem er 33 ára, kom þangað eftir eitt tímabil með Selfossi í Bestu deild en lék áður með KFR/Ægi, Val, Bayern München og Portland Thorns.
Hún er fjórði leikjahæsti leikmaður liðsins í ensku úrvalsdeildinni með 68 leiki. Hún var valin besti leikmaður liðsins árið 2023 og var fyrirliði liðsins. Á síðasta tímabili, í endurkomu eftir barnsburð, lék hún 18 af 22 leikjum West Ham í deildinni en á ferli sínum í heild hefur Dagný leikið 259 deildaleiki og skorað 64 mörk, ásamt því að skora 38 mörk í 122 landsleikjum fyrir Íslands hönd.
Kveðjuorð Dagnýjar til liðsins og leikmannanna má sjá í Instagram-færslunni hér fyrir neðan.