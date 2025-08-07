Færeysku Víkingarnir skrefi nær deildarkeppni

Það voru ekki einungis Reykjavíkur Víkingar sem unnu glæsilegan sigur í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar í knattspyrnu karla í kvöld. Slíkt hið sama gerði færeyska liðið Víkingur frá Götu.
Færeysku Víkingarnir unnu 2:1-sigur á Linfield frá Norður-Írlandi á Þórsvelli í Þórshöfn.
Síðari leikurinn fer fram í Belfast eftir slétta viku og þar getur Víkingur komist skrefi nær því að tryggja sér sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar í fyrsta sinn.
Það hefur löndum þeirra í KÍ Klaksvík tekist en liðið tók þátt í riðlakeppninni tímabilið 2023-24, sem var breytt í deildarkeppni á síðasta tímabili.
Í Götu og Leirvík, heimabæjum Víkinganna búa tæplega tvö þúsund manns og kæmist Víkingur alla leið í deildarkeppnina væri leitun að smærra félagi í Evrópu sem tækist að áorka því.