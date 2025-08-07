Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.8.2025 | 21:43 | Uppfært 22:58

Færeysku Víkingarnir skrefi nær deildarkeppni

Leikmenn Víkings frá Götu fagna marki í kvöld.
Leikmenn Víkings frá Götu fagna marki í kvöld. Ljósmynd/@VitEruVikingur

Það voru ekki einungis Reykjavíkur Víkingar sem unnu glæsilegan sigur í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar í knattspyrnu karla í kvöld. Slíkt hið sama gerði færeyska liðið Víkingur frá Götu.

Færeysku Víkingarnir unnu 2:1-sigur á Linfield frá Norður-Írlandi á Þórsvelli í Þórshöfn.

Síðari leikurinn fer fram í Belfast eftir slétta viku og þar getur Víkingur komist skrefi nær því að tryggja sér sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar í fyrsta sinn.

Það hefur löndum þeirra í KÍ Klaksvík tekist en liðið tók þátt í riðlakeppninni tímabilið 2023-24, sem var breytt í deildarkeppni á síðasta tímabili.

Í Götu og Leirvík, heimabæjum Víkinganna búa tæplega tvö þúsund manns og kæmist Víkingur alla leið í deildarkeppnina væri leitun að smærra félagi í Evrópu sem tækist að áorka því.

