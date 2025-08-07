Ísland niður um þrjú sæti

Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu fellur niður um þrjú sæti á nýjum heimslista Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA.
Ísland situr nú í 17. sæti, einu sæti fyrir neðan Kína, en var áður í 14. sæti.
Íslenska landsliðinu gekk ekki vel á Evrópumótinu í Sviss í júlí en liðið mátti þola tap í öllum leikjum.
Spánn situr nú í efsta sæti listans og fer upp fyrir Bandaríkin sem eru í öðru sæti. Svíþjóð fer upp um þrjú sæti og er nú í þriðja sæti.
Evrópumeistarar Englands fara upp um eitt sæti og sitja í fjórða sæti. Þýskaland fer niður um tvö sæti og er í fimmta sæti.
Hér fyrir neðan má sjá landsliðin í efstu 20 sætunum.