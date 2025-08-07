Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.8.2025 | 9:40

Ísland niður um þrjú sæti

Ísland situr nú í 17. sæti heimslistans.
Ísland situr nú í 17. sæti heimslistans. AFP/Sebastien Bozon

Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu fellur niður um þrjú sæti á nýjum heimslista Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA.

Ísland situr nú í 17. sæti, einu sæti fyrir neðan Kína, en var áður í 14. sæti.

Íslenska landsliðinu gekk ekki vel á Evrópumótinu í Sviss í júlí en liðið mátti þola tap í öllum leikjum.

Spánn situr nú í efsta sæti listans og fer upp fyrir Bandaríkin sem eru í öðru sæti. Svíþjóð fer upp um þrjú sæti og er nú í þriðja sæti.

Evrópumeistarar Englands fara upp um eitt sæti og sitja í fjórða sæti. Þýskaland fer niður um tvö sæti og er í fimmta sæti.

Hér fyrir neðan má sjá landsliðin í efstu 20 sætunum. 

  1. Spánn 
  2. Bandaríkin 
  3. Svíþjóð
  4. England
  5. Þýskaland
  6. Frakkland
  7. Brasilía
  8. Japan
  9. Kanada
  10. Norður-Kórea
  11. Holland
  12. Ítalía
  13. Noregur
  14. Danmörk
  15. Ástralía
  16. Kína
  17. Ísland
  18. Kólumbía
  19. Austurríki
  20. Belgía
mbl.is
Fleira áhugavert
Eigendur bílanna fá stöðu sakbornings Verkalýðsforingjar deila um tillögur Þorbjargar „Meira um geymsluúrræði en endurhæfingu að ræða“ Blés og fékk grænt ljós en var síðan handtekin
Fleira áhugavert
„Gögn og upplýsingar eru ekki traustar“ Hryllingur í Reynisfjöru: „Gátum ekki hjálpað henni“ Litast af meðvirkni og feluleik Rautt ljós mun kvikna fyrr í Reynisfjöru