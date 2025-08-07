Kane skoraði gegn gömlu félögunum

Bayern München vann öruggan sigur á Tottenham, 4:0, á heimavelli sínum í æfingaleik karla í fótbolta í kvöld.
Harry Kane, markahæsti leikmaðurinn í sögu Tottenham, kom Bayern yfir á 12. mínútu og var staðan í hálfleik 1:0.
Kingsley Coman gerði annað markið á 61. mínútu, Lennar Karl það þriðja á 74. mínútu og Jonah Kusi-Asari innsiglaði fjögurra marka sigur Bayern á 80. mínútu.
Bayern leikur við Leipzig í 1. umferð þýsku 1. deildarinnar 22. ágúst næstkomandi. Tottenham mætir Burnley á heimavelli í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar 16. ágúst.