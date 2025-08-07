Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.8.2025 | 18:40

Látinn laus gegn tryggingu og kominn til Spánar

Thomas Partey.
Thomas Partey. AFP/Adrian Dennis

Knattspyrnumaðurinn Thomas Partey er genginn til liðs við spænska félagið Villarreal á frjálsri sölu. Skrifaði hann undir eins árs samning með möguleika á einu ári til viðbótar.

Partey var um síðustu helgi látinn laus gegn tryggingu eftir að hann mætti fyrir rétt á Englandi. Þar er hann sakaður um alls fimm nauðganir gegn tveimur konum og kynferðisofbeldi gegn þriðju konunni.

Villarreal greindi frá því í tilkynningunni um komu Partey að þeim væri kunnugt um sakamál hans á Englandi en að miðjumaðurinn héldi statt og stöðugt fram sakleysi sínu.

Samkvæmt skilmálum tryggingarinnar verður Partey, sem yfirgaf Arsenal eftir fimm ára dvöl fyrr í sumar, má hann ekki setja sig í samband við konurnar þrjár og þarf að tilkynna yfirvöldum á Englandi um allar farir sínar, þar á meðal nú þegar hann flytur búferlum til Spánar.

Á Partey að mæta aftur fyrir rétt í Lundúnum 2. september næstkomandi.

mbl.is
