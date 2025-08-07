Látinn laus gegn tryggingu og kominn til Spánar

Knattspyrnumaðurinn Thomas Partey er genginn til liðs við spænska félagið Villarreal á frjálsri sölu. Skrifaði hann undir eins árs samning með möguleika á einu ári til viðbótar.
Partey var um síðustu helgi látinn laus gegn tryggingu eftir að hann mætti fyrir rétt á Englandi. Þar er hann sakaður um alls fimm nauðganir gegn tveimur konum og kynferðisofbeldi gegn þriðju konunni.
Villarreal greindi frá því í tilkynningunni um komu Partey að þeim væri kunnugt um sakamál hans á Englandi en að miðjumaðurinn héldi statt og stöðugt fram sakleysi sínu.
Samkvæmt skilmálum tryggingarinnar verður Partey, sem yfirgaf Arsenal eftir fimm ára dvöl fyrr í sumar, má hann ekki setja sig í samband við konurnar þrjár og þarf að tilkynna yfirvöldum á Englandi um allar farir sínar, þar á meðal nú þegar hann flytur búferlum til Spánar.
Á Partey að mæta aftur fyrir rétt í Lundúnum 2. september næstkomandi.