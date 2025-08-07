Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.8.2025 | 20:21

Mögulegir mótherjar Blika í góðri stöðu

Kolbeinn Birgir Finnsson er á mála hjá Utrecht.
Kolbeinn Birgir Finnsson er á mála hjá Utrecht. Ljósmynd/Utrecht

Hollenska liðið Utrecht vann sterkan útisigur á Servette í Sviss, 3:1, í fyrri leik liðanna í 3. umferð undankeppni Evrópudeildar karla í knattspyrnu í kvöld.

Sigurvegari einvígisins mætir sigurvegara einvígis Breiðabliks og Zrinjski Mostar, sem gerðu 1:1 jafntefli í Bosníu í kvöld, í 4. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar.

Utrecht á heimaleikinn eftir í Hollandi í næstu viku og verður að teljast ansi líklegt til þess að fara áfram.

Kolbeinn Birgir Finnsson var allan tímann á varamannabekknum hjá Utrecht í kvöld.

Allt opið í Sambandsdeildinni

Fari svo að Breiðablik tapi einvígi sínu gegn Zrinjski færist liðið niður í 4. umferð Sambandsdeildarinnar og mætir þar annað hvort Milsami Orhei frá Moldóvu eða Virtus frá San Marínó.

Fyrri leik þeirra í Moldóvu lauk með 3:2-sigri Milsami Orhei og er því allt opið fyrir síðari leik liðanna í San Marínó í næstu viku.

