Mögulegir mótherjar Blika í góðri stöðu

Hollenska liðið Utrecht vann sterkan útisigur á Servette í Sviss, 3:1, í fyrri leik liðanna í 3. umferð undankeppni Evrópudeildar karla í knattspyrnu í kvöld.
Sigurvegari einvígisins mætir sigurvegara einvígis Breiðabliks og Zrinjski Mostar, sem gerðu 1:1 jafntefli í Bosníu í kvöld, í 4. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar.
Utrecht á heimaleikinn eftir í Hollandi í næstu viku og verður að teljast ansi líklegt til þess að fara áfram.
Kolbeinn Birgir Finnsson var allan tímann á varamannabekknum hjá Utrecht í kvöld.
Fari svo að Breiðablik tapi einvígi sínu gegn Zrinjski færist liðið niður í 4. umferð Sambandsdeildarinnar og mætir þar annað hvort Milsami Orhei frá Moldóvu eða Virtus frá San Marínó.
Fyrri leik þeirra í Moldóvu lauk með 3:2-sigri Milsami Orhei og er því allt opið fyrir síðari leik liðanna í San Marínó í næstu viku.