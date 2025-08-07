Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.8.2025 | 9:00

Nýi maðurinn góður í fjarveru Messi

Rodrigo De Paul fagnar marki sínu með Luis Suárez.
Rodrigo De Paul fagnar marki sínu með Luis Suárez. AFP/LEONARDO FERNANDEZ

Rodrigo De Paul, nýjasti leikmaður Inter Miami, átti góðan leik í 3:1-sigri liðsins gegn Pumas frá Mexíkó í deildabikar Norður- og Mið-Ameríku í nótt.

Stórstjarnan Lionel Messi var ekki með Miami-liðinu í nótt vegna meiðsla.

Pumas náði forystunni á 34. mínútu eftir mark frá Jorge Ruvalcaba á 34. mínútu. De Paul jafnaði metin fyrir Miami í blálok fyrri hálfleiks.

Hinn ólseigi Luis Suárez kom Miami yfir á 59. mínútu með marki af vítapunktinum. Skömmu síðar lagði Suárez upp þriðja mark Miami á Tadeo Allende.

Fleiri urðu mörkin ekki og Miami vann góðan 3:1-sigur.

Dagur Dan Þórhallsson og félagar í Orlando City unnu öruggan sigur á mexíkóska liðinu Nexaca, 5:1, í nótt.

Dagur Dan kom inn á fyrir Orlando á 88. mínútu.

mbl.is
Fleira áhugavert
Rautt ljós mun kvikna fyrr í Reynisfjöru Naflastrengurinn aldrei slitnað Vill að sveitarfélagið axli ábyrgð Fjöldi útkalla daglega vegna andlegrar vanlíðanar
Fleira áhugavert
Litast af meðvirkni og feluleik Fjöldi útkalla daglega vegna andlegrar vanlíðanar Naflastrengurinn aldrei slitnað „Meira um geymsluúrræði en endurhæfingu að ræða“