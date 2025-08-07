Nýi maðurinn góður í fjarveru Messi

Rodrigo De Paul, nýjasti leikmaður Inter Miami, átti góðan leik í 3:1-sigri liðsins gegn Pumas frá Mexíkó í deildabikar Norður- og Mið-Ameríku í nótt.
Stórstjarnan Lionel Messi var ekki með Miami-liðinu í nótt vegna meiðsla.
Pumas náði forystunni á 34. mínútu eftir mark frá Jorge Ruvalcaba á 34. mínútu. De Paul jafnaði metin fyrir Miami í blálok fyrri hálfleiks.
Hinn ólseigi Luis Suárez kom Miami yfir á 59. mínútu með marki af vítapunktinum. Skömmu síðar lagði Suárez upp þriðja mark Miami á Tadeo Allende.
Fleiri urðu mörkin ekki og Miami vann góðan 3:1-sigur.
Dagur Dan Þórhallsson og félagar í Orlando City unnu öruggan sigur á mexíkóska liðinu Nexaca, 5:1, í nótt.
Dagur Dan kom inn á fyrir Orlando á 88. mínútu.