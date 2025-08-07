Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.8.2025 | 8:21

Rosaleg slagsmál í vináttuleik

Pablo Fornals lét hnefana tala í hálfleik.
Pablo Fornals lét hnefana tala í hálfleik. Ljósmynd/Real Betis

Allt sauð upp úr í hálfleik vináttuleiks á milli ítalska félagsins Como og Real Betis frá Spáni í gær.

Staðan í hálfleik var 2:0 fyrir Como eftir mörk frá Assane Diao og Lucas de Cunha.

Þegar dómarinn flautaði til hálfleiks hófust slagsmál á milli Pablo Fornals, leikmanns Real Betis, og Massimo Perrone, leikmanns Como. Báðir fengu rautt spjald eftir atvikið.

Leikurinn endaði með 3:2-sigri Como en Ivan Azón Monxón skoraði sigurmark ítalska liðsins í uppbótartíma. Isco og Junior Firpo skoruðu mörk Real Betis.

Hér fyrir neðan má sjá myndband af slagsmálunum. 

 

mbl.is
