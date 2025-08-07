Rosaleg slagsmál í vináttuleik

Allt sauð upp úr í hálfleik vináttuleiks á milli ítalska félagsins Como og Real Betis frá Spáni í gær.
Staðan í hálfleik var 2:0 fyrir Como eftir mörk frá Assane Diao og Lucas de Cunha.
Þegar dómarinn flautaði til hálfleiks hófust slagsmál á milli Pablo Fornals, leikmanns Real Betis, og Massimo Perrone, leikmanns Como. Báðir fengu rautt spjald eftir atvikið.
Leikurinn endaði með 3:2-sigri Como en Ivan Azón Monxón skoraði sigurmark ítalska liðsins í uppbótartíma. Isco og Junior Firpo skoruðu mörk Real Betis.
Hér fyrir neðan má sjá myndband af slagsmálunum.
Real Betis v Como in a friendly tonight 🤛 pic.twitter.com/PxH2jhZSPu— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 6, 2025