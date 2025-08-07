Sævar kom lærisveinum Freys í góða stöðu

Sævar Atli Magnússon átti stórleik fyrir norska liðið Brann þegar það vann sterkan útisigur á sænska liðinu Häcken, 2:0, í 3. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar í knattspyrnu í kvöld. Sævar Atli gerði sér lítið fyrir og skoraði bæði mörk Brann.
Liðin mætast öðru sinni í Bergen í næstu viku þar sem Brann, sem Freyr Alexandersson þjálfar, getur tryggt sér sæti í 4. umferð undankeppninnar.
Leikurinn fór fjörlega af stað þar sem mark var dæmt af Häcken eftir aðeins tveggja mínútna leik. Brann fékk svo dæmda vítaspyrnu eftir stundarfjórðungs leik en Joachim Soltvedt brást bogalistin af vítapunktinum.
Sævar Atli braut ísinn svo eftir tæplega hálftíma leik og var svo aftur á ferðinni eftir tæplega klukkutíma leik.
Var hann svo tekinn af velli á 76. Mínútu. Eggert Aron Guðmundsson var einnig í byrjunarliði Brann og fór af velli einni mínútu fyrir leikslok.