Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.8.2025 | 16:50

Sjö leikmenn Arsenal tilnefndir

Alessia Russo og Leah Williamson eru tilnefndar en þær unnu …
Alessia Russo og Leah Williamson eru tilnefndar en þær unnu EM með enska landsliðinu og Meistaradeild Evrópu með Arsenal. AFP/Fabrice Coffrini

Sjö leikmenn Arsenal sem vann Meist­ara­deild Evr­ópu eru í hópi þeirra 30 sem í dag voru til­nefnd­ir í kjöri France Foot­ball á besta knatt­spyrnukonu heims, Ballon d'Or, tíma­bilið 2024-2025.

Arsenal vann úrslitaleikinn í Meistaradeildinni óvænt en mótherji þeirra, Barcelona, á sex leikmenn á listanum.

Fimm leikmenn úr enska landsliðinu, sem vann Evrópumótið, eru á listanum. Þær Lucy Bronze, Hannah Hampton, Chloe Kelly, Alessia Russo og Leah Williamson. England mætti Spáni í úrslitaleiknum og úr spænska landliðinu eru sex leikmenn: Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Esther González, Patri Guijarro, Clàudia Pina og Alexia Putellas.

Tilnefndar til Gullboltans:

Sandy Baltimore (Frakkland, Chelsea)
Barbra Banda (Sambíu, Orlando Pride)
Aitana Bonmatí (Spánn, Barcelona)
Lucy Bronze (England, Chelsea)
Klara Bühl (Þýskaland, Bayern)
Mariona Caldentey (Spánn, Arsenal)
Sofia Cantore (Ítalía, Juventus/Washington Spirit)
Steph Catley (Ástralía, Arsenal)
Temwa Chawinga (Malaví, Kansas City)
Melchie Dumornay (Haítí, OL Lyonnes)
Emily Fox (Bandaríkin, Arsenal)
Cristiana Girelli (Ítalía, Juventus)
Esther González (Spánn, Gotham FC)
Caroline Graham Hansen (Noregur, Barcelona)
Patri Guijarro (Spánn, Barcelona)
Amanda Gutierres (Brasilía, Palmeiras)
Hannah Hampton (England, Chelsea)
Pernille Harder (Danmörk, Bayern)
Lindsey Heaps (Bandaríkin, OL Lyonnes)
Chloe Kelly (England, Manchester City/Arsenal)
Frida Maanum (Noregur, Arsenal)
Marta (Brasilía, Orlando Pride)
Clara Mateo (Frakkland, Paris FC)
Ewa Pajor (Pólland, Barcelona)
Clàudia Pina (Spánn, Barcelona)
Alexia Putellas (Spánn, Barcelona)
Alessia Russo (England, Arsenal)
Johanna Rytting Kaneryd (Svíþjóð, Chelsea)
Caroline Weir (Skotland, Real Madrid)
Leah Williamson (England, Arsenal)

Besti ungi leikmaður

Michelle Agyemang (England, Brighton/Arsenal)
Linda Caicedo (Kólumbía, Real Madrid)
Wieke Kaptein (Holland, Chelsea)
Vicky López (Spánn, Barcelona)
Claudia Martínez Ovando (Paragvæ, Club Olimpia)

Besti Þjálfarinn:

Sonia Bompastor (Frakkland, Chelsea)
Arthur Elias (BRasilía, brasilíaks landsliðið)
Justine Madugu (Nígería, nígeríska landsliðið)
Renée Slegers (Holland, Arsenal)
Sarina Wiegman (Holland, enska landsliðið)

Besta liðið:

Arsenal (England)
Barcelona (Spánn)
Chelsea (England)
OL Lyonnes (Frakkland)
Orlando Pride (Bandaríkin)

