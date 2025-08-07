Sjö leikmenn Arsenal tilnefndir

Sjö leikmenn Arsenal sem vann Meistaradeild Evrópu eru í hópi þeirra 30 sem í dag voru tilnefndir í kjöri France Football á besta knattspyrnukonu heims, Ballon d'Or, tímabilið 2024-2025.
Arsenal vann úrslitaleikinn í Meistaradeildinni óvænt en mótherji þeirra, Barcelona, á sex leikmenn á listanum.
Fimm leikmenn úr enska landsliðinu, sem vann Evrópumótið, eru á listanum. Þær Lucy Bronze, Hannah Hampton, Chloe Kelly, Alessia Russo og Leah Williamson. England mætti Spáni í úrslitaleiknum og úr spænska landliðinu eru sex leikmenn: Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Esther González, Patri Guijarro, Clàudia Pina og Alexia Putellas.
Sandy Baltimore (Frakkland, Chelsea)
Barbra Banda (Sambíu, Orlando Pride)
Aitana Bonmatí (Spánn, Barcelona)
Lucy Bronze (England, Chelsea)
Klara Bühl (Þýskaland, Bayern)
Mariona Caldentey (Spánn, Arsenal)
Sofia Cantore (Ítalía, Juventus/Washington Spirit)
Steph Catley (Ástralía, Arsenal)
Temwa Chawinga (Malaví, Kansas City)
Melchie Dumornay (Haítí, OL Lyonnes)
Emily Fox (Bandaríkin, Arsenal)
Cristiana Girelli (Ítalía, Juventus)
Esther González (Spánn, Gotham FC)
Caroline Graham Hansen (Noregur, Barcelona)
Patri Guijarro (Spánn, Barcelona)
Amanda Gutierres (Brasilía, Palmeiras)
Hannah Hampton (England, Chelsea)
Pernille Harder (Danmörk, Bayern)
Lindsey Heaps (Bandaríkin, OL Lyonnes)
Chloe Kelly (England, Manchester City/Arsenal)
Frida Maanum (Noregur, Arsenal)
Marta (Brasilía, Orlando Pride)
Clara Mateo (Frakkland, Paris FC)
Ewa Pajor (Pólland, Barcelona)
Clàudia Pina (Spánn, Barcelona)
Alexia Putellas (Spánn, Barcelona)
Alessia Russo (England, Arsenal)
Johanna Rytting Kaneryd (Svíþjóð, Chelsea)
Caroline Weir (Skotland, Real Madrid)
Leah Williamson (England, Arsenal)
Michelle Agyemang (England, Brighton/Arsenal)
Linda Caicedo (Kólumbía, Real Madrid)
Wieke Kaptein (Holland, Chelsea)
Vicky López (Spánn, Barcelona)
Claudia Martínez Ovando (Paragvæ, Club Olimpia)
Sonia Bompastor (Frakkland, Chelsea)
Arthur Elias (BRasilía, brasilíaks landsliðið)
Justine Madugu (Nígería, nígeríska landsliðið)
Renée Slegers (Holland, Arsenal)
Sarina Wiegman (Holland, enska landsliðið)
Arsenal (England)
Barcelona (Spánn)
Chelsea (England)
OL Lyonnes (Frakkland)
Orlando Pride (Bandaríkin)