Sviptur fyrirliðabandinu hjá Barcelona

Spænska knattspyrnufélagið Barcelona hefur ákveðið að svipta þýska markvörðinn Marc-Andre ter Stegen fyrirliðabandinu hjá karlaliðinu í kjölfar deilna milli hans og félagsins.
Ter Stegen glímir við bakmeiðsli og gekkst undir skurðaðgerð vegna þeirra í síðustu viku. Þjóðverjinn hefur ekki viljað deila læknaskýrslum sínum með spænsku 1. deildinni.
Myndi hann gera það gæti Barcelona mögulega skráð nýja leikmenn í hans stað en það myndi velta á hversu lengi ter Stegen verður frá.
Sjálfur sagðist hann á samfélagsmiðlum verða frá keppni næstu þrjá mánuði en samkvæmt reglum deildarinnar telst fjarvera leikmanns vera langvarandi ef hann er frá í fjóra mánuði. Sé um langvarandi fjarveru að ræða er hægt að skrá annan leikmann til keppni í deildinni.
Í tilkynningu frá Barcelona segir að á meðan ekki hafi enn fengist niðurstaða í agamál ter Stegen verði hann tímabundið sviptur fyrirliðabandinu og að varafyrirliðinn Ronald Araújo muni taka við því á meðan.