Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.8.2025 | 18:18

Sviptur fyrirliðabandinu hjá Barcelona

Marc-André ter Stegen.
Marc-André ter Stegen. AFP/Manaure Quintero

Spænska knattspyrnufélagið Barcelona hefur ákveðið að svipta þýska markvörðinn Marc-Andre ter Stegen fyrirliðabandinu hjá karlaliðinu í kjölfar deilna milli hans og félagsins.

Ter Stegen glímir við bakmeiðsli og gekkst undir skurðaðgerð vegna þeirra í síðustu viku. Þjóðverjinn hefur ekki viljað deila læknaskýrslum sínum með spænsku 1. deildinni.

Myndi hann gera það gæti Barcelona mögulega skráð nýja leikmenn í hans stað en það myndi velta á hversu lengi ter Stegen verður frá.

Sjálfur sagðist hann á samfélagsmiðlum verða frá keppni næstu þrjá mánuði en samkvæmt reglum deildarinnar telst fjarvera leikmanns vera langvarandi ef hann er frá í fjóra mánuði. Sé um langvarandi fjarveru að ræða er hægt að skrá annan leikmann til keppni í deildinni.

Í tilkynningu frá Barcelona segir að á meðan ekki hafi enn fengist niðurstaða í agamál ter Stegen verði hann tímabundið sviptur fyrirliðabandinu og að varafyrirliðinn Ronald Araújo muni taka við því á meðan.

mbl.is
Fleira áhugavert
Litast af meðvirkni og feluleik „Meira um geymsluúrræði en endurhæfingu að ræða“ Vaxtastefnan komin í „algjöra sjálfheldu“ Kristrún tjáir sig ekki um tollana sem vofa yfir
Fleira áhugavert
Hryllingur í Reynisfjöru: „Gátum ekki hjálpað henni“ 20 ára afmæli Samkeppniseftirlitsins „Meira um geymsluúrræði en endurhæfingu að ræða“ „Gríðarlegur heiður“ að leikstýra Alien: Earth