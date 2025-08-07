Tóku Heimi fram yfir Solskjær

Ole Gunnar Solskjær var í viðræðum við írska knattspyrnusambandið um að taka við sem þjálfari írska karlalandsliðsins árið 2024 en Heimir Hallgrímsson fékk starfið.
Ole Gunnar er knattspyrnustjóri tyrkneska félagsins Besiktas. Hann tók við liðinu í janúar og Besiktas endaði í fjórða sæti undir hans stjórn.
„Ég átti nokkrar góðar samræður við knattspyrnusambandið um starfið en að lokum fór þetta ekki þannig og ég er ánægður þar sem ég er núna,“ sagði Ole Gunnar.
Heimir hefur stýrt írska landsliðinu í rúmt ár. Liðið hefur unnið fjóra leiki, gert tvö jafntefli og tapað fjórum leikjum undir hans stjórn.