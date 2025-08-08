Á leið til Evrópumeistaranna

Úkraínski fótboltamaðurinn Illia Zabarnyi er á leiðinni til Evrópumeistaranna í París SG. Fabrizio Romano greinir frá þessu.
París SG mun greiða 67 milljónir evra fyrir Zabarnyi sem mun skrifa undir fimm ára samning.
Zabarnyi, sem er 22 ára, átti gott tímabil með Bournemouth í fyrra. Hann og Dean Huijsen, sem gekk í raðir Real Madrid, mynduðu gott varnarteymi og hafnaði Bournemouth í níunda sæti deildarinnar.
Zabarnyi mun gangast undir læknisskoðun á næstu dögum og verður klár í slaginn í leiknum um meistarabikar Evrópu þar sem París SG mætir Tottenham næstkomandi miðvikudag.