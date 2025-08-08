Sævar Atli tileinkaði Jota markið sitt (myndskeið)

Knattspyrnumaðurinn Sævar Atli Magnússon skoraði bæði mörk Brann í 2:0-sigri liðsins gegn sænska liðinu Häcken í 3. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar.
Sævar ákvað að heiðra minningu Diogo Jota með því að fagna að hætti leikmannsins í seinna markinu. Jota lést í bílslysi í byrjun júlí ásamt bróður sínum André Silva.
„Þetta var fyrir Jota. Margir hafa sagt mér að við séum líkir á vellinum,“ sagði Sævar í viðtali við Verdens Gang eftir leik.
„Hann var einn af mínum uppáhalds leikmönnum. Ég er stuðningsmaður Liverpool svo þetta var fyrir Jota og vini mína,“ bætti Sævar við.
Freyr Alexandersson stýrir norska liðinu Brann en seinni leikurinn í einvíginu fer fram eftir viku í Bergen.
Hér fyrir neðan má sjá mark Sævars í gær.
Sævar Atli Magnússon— Ett Brann-mål om dagen (@dagligbrann) August 8, 2025
v Häcken, 2025 pic.twitter.com/lNkyx4tOqE