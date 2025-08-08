Íþróttir | Fótbolti | mbl | 8.8.2025 | 10:00

Sævar Atli tileinkaði Jota markið sitt (myndskeið)

Sævar Atli Magnússon skoraði bæði mörk Brann í gær.
Sævar Atli Magnússon skoraði bæði mörk Brann í gær. Ljósmynd/Brann

Knattspyrnumaðurinn Sævar Atli Magnússon skoraði bæði mörk Brann í 2:0-sigri liðsins gegn sænska liðinu Häcken í 3. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar.

Sævar ákvað að heiðra minningu Diogo Jota með því að fagna að hætti leikmannsins í seinna markinu. Jota lést í bílslysi í byrjun júlí ásamt bróður sínum André Silva.

„Þetta var fyrir Jota. Margir hafa sagt mér að við séum líkir á vellinum,“ sagði Sævar í viðtali við Verdens Gang eftir leik.

„Hann var einn af mínum uppáhalds leikmönnum. Ég er stuðningsmaður Liverpool svo þetta var fyrir Jota og vini mína,“ bætti Sævar við.

Freyr Alexandersson stýrir norska liðinu Brann en seinni leikurinn í einvíginu fer fram eftir viku í Bergen. 

Hér fyrir neðan má sjá mark Sævars í gær. 

 

mbl.is
Fleira áhugavert
Fannst erfitt og óþægilegt að gefa sig fram Myndir: Beittu piparúða í óeirðum eftir leik Vaxtastefnan komin í „algjöra sjálfheldu“ Landvarsla í Reynisfjöru ekki á borðinu
Fleira áhugavert
Segist hafa haldið á lofti hagsmunum Íslands Húseiningarnar í slysinu allt að fjögur tonn Kristrún tjáir sig ekki um tollana sem vofa yfir „Gríðarlegur heiður“ að leikstýra Alien: Earth