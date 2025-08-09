Íþróttir | Fótbolti | mbl | 9.8.2025 | 14:20

Albert lagði strax upp á Old Trafford

Albert Guðmundsson.
Albert Guðmundsson. Ljósmynd/Alex Nicodim

Landsliðsmaðurinn Albert Guðmundsson lagði upp mark fyrir Svisslendinginn Simon Sohm þegar Fiorentina komst yfir gegn Manchester United í æfingaleik liðanna í fótbolta á Old Trafford í Manchester í dag. 

Þetta er síðasti æfingaleikur beggja liða fyrir komandi tímabil en í byrjunarliði Manchester United eru meðal annars nýju mennirnir Bryan Mbeumo og Matheus Cunha. 

Albert tók hornspyrnu á áttundu mínútu leiksins og fann Sohm sem skoraði af öryggi. 

Manchester United jafnaði síðan metin á 25. mínútu þegar Robert Gosens í liði Fiorentina skoraði sjálfsmark, 1:1.

Fleiri urðu mörkin ekki og fóru liðin því í vítaspyrnukeppni. Þar hafði United betur, 5:4. Albert fór af velli á 79. mínútu. 

