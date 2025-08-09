Diljá lætur að sér kveða

Landsliðskonan Diljá Ýr Zomers var í byrjunarliði Brann í fyrsta sinn í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta þegar liðið vann góðan útisigur á Lilleström, 3:0, nálægt Osló í dag.
Diljá Ýr gekk í raðir Brann í síðasta mánuði og lék sinn fyrsta leik í síðustu umferð.
Hún var aftur á móti komin í byrjunarliðið í dag og lagði upp fyrsta mark Brann sem Signe Gaupset skoraði, en hún lék Ísland grátt á EM í sumar.
Diljá fór síðan af velli á 63. mínútu en Brann er í toppsæti deildarinnar, einu stigi á undan Vålerenga, sem Sædís Rún Heiðarsdóttir leikur með.