Hákon skoraði gegn West Ham

Oliver Giroud sem skoraði mark Lille í venjulegum leiktíma og …
Oliver Giroud sem skoraði mark Lille í venjulegum leiktíma og Hákon Arnar. Ljósmynd/Lille

Hákon Arnar Haraldsson, varafyrirliði íslenska landsliðsins í fótbolta, og félagar hans í Lille gerðu 1:1-jafntefli við enska úrvalsdeildarfélagið West Ham í æfingaleik liðanna í dag en töpuðu 5:4 í vítaspyrnukeppni.

Franski sóknarmaðurinn Olivier Giroud kom Lille yfir á 46. mínútu með glæsilegu skoti og staðan var 1:0 í hálfleik.

Þýski landsliðsmaðurinn Niklas Fullkrug jafnaði metin fyrir West Ham á 87. mínútu og þá var farið í vítaspyrnukeppni.

Hákon Arnar tók fyrstu vítaspyrnu Lille og skoraði en liðið tapaði vítaspyrnukeppninni 5:4.

