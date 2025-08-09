Hákon skoraði gegn West Ham

Hákon Arnar Haraldsson, varafyrirliði íslenska landsliðsins í fótbolta, og félagar hans í Lille gerðu 1:1-jafntefli við enska úrvalsdeildarfélagið West Ham í æfingaleik liðanna í dag en töpuðu 5:4 í vítaspyrnukeppni.
Franski sóknarmaðurinn Olivier Giroud kom Lille yfir á 46. mínútu með glæsilegu skoti og staðan var 1:0 í hálfleik.
Giroud | West Ham 0-1 Lille— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2025
What a control and ginishpic.twitter.com/y8BKLCAr7P
Þýski landsliðsmaðurinn Niklas Fullkrug jafnaði metin fyrir West Ham á 87. mínútu og þá var farið í vítaspyrnukeppni.
Hákon Arnar tók fyrstu vítaspyrnu Lille og skoraði en liðið tapaði vítaspyrnukeppninni 5:4.