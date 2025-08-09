Íþróttir | Fótbolti | mbl | 9.8.2025 | 15:20

Innkoma Daníels dugði ekki gegn toppliðinu

Daníel Tristan Guðjohnsen.
Daníel Tristan Guðjohnsen. Ljósmynd/Malmö

Malmö mátti þola tap á heimavelli fyrir toppliði Mjällby í sænsku úrvalsdeild karla í fótbolta í Malmö í dag. 

Malmö, sem er Svíþjóðarmeistari, hefur ekki náð sér á flug á tímabilinu og er í fjórða sæti með 33 stig á meðan Mjällby er í efsta sæti með 46, sjö stigum á undan Hammarby í öðru. 

Arnór Sigurðsson var í byrjunarliði Malmö en hann fór af velli í stöðunni 2:0 á 59. mínútu fyrir Daníel Tristan Guðjohnsen. 

Daníel Tristan lagði upp mark Malmö sem Kenan Busuladzic skoraði á 70. mínútu en Mjällby bætti síðan við marki undir lokin, 3:1.

