Íþróttir | Fótbolti | mbl | 9.8.2025 | 11:20 | Uppfært 11:40

Íþróttastjórinn flúði viðtal eftir skellinn á Íslandi

Stuðningsmenn Bröndby á Víkingsvellinum.
Stuðningsmenn Bröndby á Víkingsvellinum. mbl.is/Karítas

Þjóðverjinn Benjamin Schemedes, sem er íþróttastjóri danska knattspyrnufélagsins Bröndby, neitaði að koma í viðtal eftir skell liðsins gegn Víkingi úr Reykjavík á fimmtudaginn var. 

Víkingur vann Bröndby 3:0 í fyrri leik liðanna í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildar Evrópu og fer með vænlega forystu til Danmerkur en seinni leikur fer fram á heimavelli Bröndby næstkomandi fimmtudag. 

Tapið fór ekki vel í stuðningsmenn Bröndby en þeir létu öllum illum látum eins og flestum er kunnugt. 

Munu krefja Bröndby um bætur
Frétt af mbl.is

Munu krefja Bröndby um bætur
Danirnir hrauna yfir Bröndby
Frétt af mbl.is

Danirnir hrauna yfir Bröndby

Tapið er einnig niðurlægjandi fyrir Bröndby heima fyrir og voru helstu menn liðsins ekki spenntir að mæta í viðtöl eftir leik. 

Þegar ViaPlay í Danmörku reyndi að ná tali af íþróttastjóranum Schmedes neitaði hann einfaldlega viðtali. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Aðflutningur þrýstir á húsaleigu Vaxtastefnan komin í „algjöra sjálfheldu“ „Það verður aldrei þannig að allir verði ánægðir“ Lækka verðið um nokkrar milljónir
Fleira áhugavert
Færði ásakanir hvergi til bókar Erlendur ferðamaður lést í Vestari-Jökulsá „Það verður aldrei þannig að allir verði ánægðir“ Aðflutningur þrýstir á húsaleigu