Íþróttastjórinn flúði viðtal eftir skellinn á Íslandi

Þjóðverjinn Benjamin Schemedes, sem er íþróttastjóri danska knattspyrnufélagsins Bröndby, neitaði að koma í viðtal eftir skell liðsins gegn Víkingi úr Reykjavík á fimmtudaginn var.
Víkingur vann Bröndby 3:0 í fyrri leik liðanna í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildar Evrópu og fer með vænlega forystu til Danmerkur en seinni leikur fer fram á heimavelli Bröndby næstkomandi fimmtudag.
Tapið fór ekki vel í stuðningsmenn Bröndby en þeir létu öllum illum látum eins og flestum er kunnugt.
Tapið er einnig niðurlægjandi fyrir Bröndby heima fyrir og voru helstu menn liðsins ekki spenntir að mæta í viðtöl eftir leik.
Þegar ViaPlay í Danmörku reyndi að ná tali af íþróttastjóranum Schmedes neitaði hann einfaldlega viðtali.