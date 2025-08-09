Íþróttir | Fótbolti | mbl | 9.8.2025 | 21:50

PSG fær nýjan markvörð

Lucas Chevalier er genginn til liðs við PSG.
Lucas Chevalier er genginn til liðs við PSG. Ljósmynd/PSG

Franski markmaðurinn Lucas Chevalier er genginn til liðs við Frakklandsmeistara París SG frá Lille sem varafyrirliði íslenska landsliðsins í fótbolta, Hákon Arnar Haraldsson, spilar með.

Chevalier er 23 ára gamall og skrifaði undir samning til 2030. Hann gekk til liðs við Lille árið 2014 og spilaði með varaliði félagsins en var sendur á lán til Valenciennes í 2. deild Frakklands tímabilið 2021/22. Þegar hann kom til baka varð hann aðalmarkmaður Lille og hefur verið það síðan.

Lille fékk aðeins 36 mörk á sig á síðasta tímabili og aðeins PSG fékk færri mörk á sig.

Gianluigi Donnarumma aðalmarkmaður PSG er orðaður frá félaginu og Chevalier á að koma í hans stað.

