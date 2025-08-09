Sigur í fyrsta leik Loga

Landsliðsmaðurinn Logi Tómasson spilaði vel í frumraun sinni með Samsunspor í tyrknesku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld. Liðið mætti Genclerbirligi og vann leikinn 2:1.
Logi lék allan leikinn með Samsunspor og átti þátt í fyrsta marki liðsins þegar fyrirgjöf frá honum fór í höndina á varnarmanni inni í teig og Samsunspor fékk vítaspyrnu. Logi var keyptur til félagsins í sumar frá Strömsgodset í Noregi.
Staðan var 1:0 í hálfleik og Samsunspor komst í 2:0 áður en Genclerbirligi minnkaði muninn í 2:1 á 88. mínútu og þannig endaði leikurinn.
Þetta var fyrsti leikur liðsins á tímabilinu en Samsunspor lenti í þriðja sæti á síðasta tímabili.
Andri Fannar Baldursson lék líka sinn fyrsta leik í deildinni en hann spilaði fyrstu 85 mínúturnar með Kasimpasa sem tapaði 2:1 fyrir Antalyaspor á útivelli.