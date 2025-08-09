Íþróttir | Fótbolti | mbl | 9.8.2025 | 22:10 | Uppfært 23:40

Sigur í fyrsta leik Loga

Logi Tómasson var í byrjunarliði Samsunspor í dag.
Logi Tómasson var í byrjunarliði Samsunspor í dag. Ljósmynd/Samsunspor

Landsliðsmaðurinn Logi Tómasson spilaði vel í frumraun sinni með Samsunspor í tyrk­nesku úr­vals­deild­inni í knattspyrnu í kvöld. Liðið mætti Genclerbirligi og vann leikinn 2:1.

Logi lék allan leikinn með Samsunspor og átti þátt í fyrsta marki liðsins þegar fyrirgjöf frá honum fór í höndina á varnarmanni inni í teig og Samsunspor fékk vítaspyrnu. Logi var keyptur til félagsins í sumar frá Strömsgodset í Noregi.

Staðan var 1:0 í hálfleik og Samsunspor komst í 2:0 áður en Genclerbirligi minnkaði muninn í 2:1 á 88. mínútu og þannig endaði leikurinn.

Þetta var fyrsti leikur liðsins á tímabilinu en Samsunspor lenti í þriðja sæti á síðasta tímabili.

Andri Fannar Baldursson lék líka sinn fyrsta leik í deildinni en hann spilaði fyrstu 85 mínúturnar með Kasimpasa sem tapaði 2:1 fyrir Antalyaspor á útivelli.

