Ten Hag tjáði sig um Ronaldo

Erik ten Hag og Cristiano Ronaldo.
Erik ten Hag og Cristiano Ronaldo. AFP/Adrian Dennis

Hollendingurinn Erik ten Hag segir portúgölsku ofurstjörnuna Cristiano Ronaldo aldrei hafa verið vandamálið hjá enska knattspyrnufélaginu Manchester United. 

Ronaldo gekk í raðir United á nýjan leik sumarið 2021 en hann var farinn einu og hálfu ári seinna eftir deilur við meðal annars Ten Hag, sem átti stór­an þátt í að Ronaldo yf­ir­gaf United.

Manchester United vann tvo bikara eftir að Ronaldo yfirgaf, deildabikarinn árið 2023 og enska bikarinn í fyrra. 

Ronaldo er langt í burtu
Ronaldo er langt í burtu

Aftur á móti var gengi liðsins á síðustu leiktíð arfaslakt og var ten Hag rekinn í nóvember í fyrra. Portúgalinn Rúben Amorim tók við en gengið versnaði eftir það og United hafnaði í fimmtánda sæti deildarinnar. 

Ten Hag er í dag stjóri þýska félagsins Bayer Leverkusen en hann var spurður á blaðamannafundi hvort Ronaldo væri enn vandamálið hjá United. 

„Hann var aldrei vandamálið. Þetta mál er í fortíðinni og ég óska honum alls hins besta,“ sagði Hollendingurinn en nefndi þó að liðið hafði unnið tvo bikara án hans. 

