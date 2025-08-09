Ten Hag tjáði sig um Ronaldo

Hollendingurinn Erik ten Hag segir portúgölsku ofurstjörnuna Cristiano Ronaldo aldrei hafa verið vandamálið hjá enska knattspyrnufélaginu Manchester United.
Ronaldo gekk í raðir United á nýjan leik sumarið 2021 en hann var farinn einu og hálfu ári seinna eftir deilur við meðal annars Ten Hag, sem átti stóran þátt í að Ronaldo yfirgaf United.
Manchester United vann tvo bikara eftir að Ronaldo yfirgaf, deildabikarinn árið 2023 og enska bikarinn í fyrra.
Aftur á móti var gengi liðsins á síðustu leiktíð arfaslakt og var ten Hag rekinn í nóvember í fyrra. Portúgalinn Rúben Amorim tók við en gengið versnaði eftir það og United hafnaði í fimmtánda sæti deildarinnar.
Ten Hag er í dag stjóri þýska félagsins Bayer Leverkusen en hann var spurður á blaðamannafundi hvort Ronaldo væri enn vandamálið hjá United.
„Hann var aldrei vandamálið. Þetta mál er í fortíðinni og ég óska honum alls hins besta,“ sagði Hollendingurinn en nefndi þó að liðið hafði unnið tvo bikara án hans.