Áfall fyrir Barcelona

Framherji Barcelona, Robert Lewandowski, missir af upphafi knattspyrnutímabilsins á Spáni. Pólska stjarnan er með tognun aftan í læri og er frá keppni að minnsta kosti næstu 2-3 vikurnar en Football Espana greinir frá þessu.
Lewandowski, sem verður 37 ára gamall síðar í ágúst, skoraði 42 mörk fyrir Barcelona á síðustu leiktíð. Framherjinn magnaði hefur skorað 643 mörk í 894 leikjum á ferli sínum fyrir félagslið og 85 mörk í 158 landsleikjum fyrir Pólland.
Barcelona er í ákveðnum vandræðum með sóknarmenn sína í upphafi móts, þar sem spænski framherjinn Ferran Torres á einnig við meiðsli að stríða og enski landsliðsmaðurinn Marcus Rashford hefur enn ekki verið skráður til leiks í spænsku deildinni.