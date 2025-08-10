Íþróttir | Fótbolti | mbl | 10.8.2025 | 16:46

Áfall fyrir Barcelona

Robert Lewandowski verður frá keppni næstuj vikur.
Robert Lewandowski verður frá keppni næstuj vikur.

Framherji Barcelona, Robert Lewandowski, missir af upphafi knattspyrnutímabilsins á Spáni. Pólska stjarnan er með tognun aftan í læri og er frá keppni að minnsta kosti næstu 2-3 vikurnar en Football Espana greinir frá þessu. 

Lewandowski, sem verður 37 ára gamall síðar í ágúst, skoraði 42 mörk fyrir Barcelona á síðustu leiktíð. Framherjinn magnaði hefur skorað 643 mörk í 894 leikjum á ferli sínum fyrir félagslið og 85 mörk í 158 landsleikjum fyrir Pólland. 

Barcelona er í ákveðnum vandræðum með sóknarmenn sína í upphafi móts, þar sem spænski framherjinn Ferran Torres á einnig við meiðsli að stríða og enski landsliðsmaðurinn Marcus Rashford hefur enn ekki verið skráður til leiks í spænsku deildinni.

mbl.is
