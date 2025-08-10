Möguleg skipti hjá Chelsea og Leipzig

Enska knattspyrnufélagið Chelsea og þýska knattspyrnufélagið RB Leipzig gætu gert með sér skiptisamning.
Félögin hafa verið í viðræðum síðustu vikur varðandi félagaskipti Xavi Simons sem er sagður spenntur fyrir því að skipta yfir til Chelsea.
Sky Sports greinir frá því að RB Leipzig hafi áhuga á að krækja í Christopher Nkunku aftur til sín úr röðum Chelsea og gætu því félögin gert með sér skiptisamning.
Nkunku lék með Leipzig áður en hann gekk í raðir enska félagsins og á hann að baki 172 leiki og 70 mörk á árunum 2019-2023 fyrir þýska félagið. Nkunku skoraði 15 mörk í 48 leikjum fyrir Chelsea á síðustu leiktíð, en flest mörk hans komu í Sambandsdeild Evrópu, þar sem Chelsea sigraði að lokum eftir sigur á Real Betis í úrslitaleik.
Leipzig keypti Simons frá París SG í janúar 2025, en hann hafði leikið á láni fyrir þýska félagið frá því í ágúst 2023. Simons sem er í lykilhlutverki í hollenska landsliðinu, hefur leikið 76 leiki og skorað 21 mark fyrir Leipzig.
Viðræður á milli félaganna um vistaskipti Simons hafa ekki gengið nógu vel, þar sem Chelsea þarf að selja leikmenn áður en fleiri eru keyptir inn. En ef Nkunku væri hluti af samkomulaginu gæti það liðkað fyrir samningum.
Ef af samningum verður þarf Chelsea líklega að greiða um 20 milljónir punda, en samkvæmt Sky mun Simons kosta um 61 milljón punda, en Chelsea verðleggur Nkunku á 40 milljónir punda.