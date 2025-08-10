Íþróttir | Fótbolti | mbl | 10.8.2025 | 20:15

Slot: Verðum að vera betri varnarlega

Lærisveinar Arne Slot töpuðu í vítaspyrnukeppni í dag.
Lærisveinar Arne Slot töpuðu í vítaspyrnukeppni í dag. AFP/Oli Scarff

Arne Slot stjóri Liverpool var vonsvikinn með tap sinna manna gegn Crystal Palace í leik um samfélagsskjöldinn í ensku knattspyrnunni í dag.

„Við erum betri núna að skapa okkur hættulegar stöður en á síðustu leiktíð en aftur á móti höfum við fengið á okkur tvö mörk í síðustu tveimur leikjum. Við verðum að vera betri varnarlega, það er svekkjandi að komast yfir og ná ekki að klára leikinn" sagði Slot eftir leikinn og bætti við:

„Við erum Liverpool, pressan er alltaf á okkur. Hvort sem við kaupum 10 leikmenn, eða engan leikmann, þá er alltaf pressa þegar þú klæðist Liverpool-treyjunni. Wirtz og Ekitiké voru keyptir á háar fjárhæðir og þeir vita hvernig á að höndla pressuna. Þeir spiluðu báðir góðan leik í dag.

Fyrsti deildarleikur Liverpool fer fram næsta föstudag þegar Bournemouth kemur í heimsókn á Anfield. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Húseiningarnar í slysinu allt að fjögur tonn Fundurinn undarlegur: „Hvað fær Trump í staðinn?“ Eigandi Ölvers: „Hressir Danir í fullkomnu rugli“ Átta utanríkisráðherrar fordæma hernám Gasa
Fleira áhugavert
Fundurinn undarlegur: „Hvað fær Trump í staðinn?“ Erlendur ferðamaður lést í Vestari-Jökulsá Hver tekur við af Donald Trump? Húseiningarnar í slysinu allt að fjögur tonn