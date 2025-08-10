Sveindís dásömuð í Bandaríkjunum

Landsliðskonan Sveindís Jane Jónsdóttir er strax orðin afar vinsæl hjá nýja knattspyrnufélagi sínu Angel City í Bandaríkjunum.
Sveindís gekk í raðir félagsins fyrr í sumar en hún lék allan leikinn og lagði upp jöfnunarmarkið gegn San Diego Wave í nótt.
Sveindís lagði upp mark fyrir Alönnu Kennedy með góðri fyrirgjöf sem sú síðarnefnda skallaði í netið.
Stuðningsmenn Angel City virðast vera mjög ánægðir með íslensku landsliðskonuna og hrósuðu henni á færslu af markinu á Instagram.
„Frábær stoðsending hjá Sveindísi og gott hjá liðinu að gefast ekki upp,“ skrifaði einn.
„Þvílík sending frá Sveindísi,“ skrifaði annar.
„Sveindís er algjör naut, hún hættir aldrei að hlaupa. Hún er stöðugasti leikmaðurinn okkar og með mikla þrautseigju,“ skrifaði þriðji og fékk góðar undirtektir.
View this post on Instagram