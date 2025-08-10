Þýskur varnarmaður til Newcastle

Newcastle United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta er að ganga frá kaupum á þýska varnarmanninum Malick Thiaw frá AC Milan. Samkvæmt frétt BBC er kaupverðið tæplega 35 milljónir punda.
Þýski miðvörðurinn á að baki 85 leiki og eitt mark fyrir AC Milan og þrjá landsleiki fyrir Þýskaland.
Talið er að það hafi verið forgangsatriði hjá Eddie Howe stjóra Newcastle að festa kaup á nýjum miðverði, til að auka samkeppni og lækka meðalaldur liðsins, sem hefur verið frekar hár.
Howe sagði á blaðamannafundi: „Allir á bak við tjöldin eru að vinna mjög ötullega að því að fá inn nýja leikmenn, en það getur reynst erfitt, það þarf að vera réttur leikmaður, á réttu verði. Það eru ýmis skilyrði sem þarf að uppfylla svo félagskipti geti gengið í gegn“.
Howe sagði enn fremur: „Ég trúi því að við munum tefla fram mjög öflugu liði. Jafnvægið í hópnum er ekki alveg rétt sem stendur, en við vonumst til að bæta úr því með því að fá til liðs við okkur fleiri leikmenn“.