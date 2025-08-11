Bayern-maðurinn á leið til Sádi-Arabíu

Frakkinn Kingsley Coman er á leið til sádiarabíska félagsins Al-Nassr frá Bayern München í Þýskalandi.
Samkvæmt Fabrizio Romano mun Al-Nassr greiða allt að 30 milljónir evra fyrir Coman sem mun skrifa undir þriggja ára samning.
Coman hefur leikið með Bayern undanfarin tíu ár, fyrstu tvö árin að láni frá ítalska félaginu Juventus.
Í 339 leikjum hefur Coman skorað 72 mörk og gefið 71 stoðsendingu fyrir Bayern.
Al-Nassr ætlar sér stóra hluti á komandi tímabili í Sádi-Arabíu en félagið hefur einnig sótt Joao Félix frá Chelsea og Inigo Martínez frá Barcelona.