Íþróttir | Fótbolti | mbl | 11.8.2025 | 19:03 | Uppfært 19:25

Kolbeinn var hetjan í grannaslagnum

Kolbeinn Þórðarson skoraði sigurmarkið.
Kolbeinn Þórðarson skoraði sigurmarkið. Ljósmynd/Gautaborg

Gautaborg vann sætan sigur á GAIS, 1:0, á útivelli í grannaslag liðanna í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í Gautaborg í kvöld.

Kolbeinn Þórðarson var hetja Gautaborgarliðsins, því hann skoraði sigurmarkið á 12. mínútu með góðu skoti í teignum eftir þunga sókn.

Kolbeinn nældi sér í gult spjald á 49. mínútu og fór af velli á þeirri 62. Róbert Frosti Þorkelsson var allan tímann á bekknum hjá GAIS.

Íslendingaliðið Elfsborg gerði jafntefli við Värnamo á heimavelli, 2:2. Ari Sigurpálsson lék seinni hálfleikinn með Elfsborg og Júlíus Magnússon kom inn á hjá liðinu á 88. mínútu.

mbl.is
Fleira áhugavert
Þorgerður: Skiptir máli að Trump og Pútín hittist Trump tekur yfir stjórn lögreglunnar Hver tekur við af Donald Trump? Krefja Íslandsbanka um bætur
Fleira áhugavert
Fá virkjunarleyfi til bráðabirgða Þorgerður: Skiptir máli að Trump og Pútín hittist Krefja Íslandsbanka um bætur Nemendur hefja skólaárið í nýju húsnæði