Kolbeinn var hetjan í grannaslagnum

Gautaborg vann sætan sigur á GAIS, 1:0, á útivelli í grannaslag liðanna í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í Gautaborg í kvöld.
Kolbeinn Þórðarson var hetja Gautaborgarliðsins, því hann skoraði sigurmarkið á 12. mínútu með góðu skoti í teignum eftir þunga sókn.
Kolbeinn nældi sér í gult spjald á 49. mínútu og fór af velli á þeirri 62. Róbert Frosti Þorkelsson var allan tímann á bekknum hjá GAIS.
Íslendingaliðið Elfsborg gerði jafntefli við Värnamo á heimavelli, 2:2. Ari Sigurpálsson lék seinni hálfleikinn með Elfsborg og Júlíus Magnússon kom inn á hjá liðinu á 88. mínútu.