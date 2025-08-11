Spánn fær nýjan landsliðsþjálfara

Samningur Montse Tomé rennur út 31. ágúst og hann verður ekki framlengdur svo spænska kvennalandsliðið í knattspyrnu fær nýjan þjálfara.
Sonia Bermúdez tekur við af henni sem þjálfari liðsins en Spánn lenti í öðru sæti á Evrópumótinu í Sviss fyrr í sumar, eftir tap í vítaspyrnukeppni í úrslitaleiknum gegn Englandi. Bermúdez stýrði U23 ára landsliðinu áður en hún tók við aðalliðinu í dag.
Tomé varð fyrsti kvenkyns þjálfari liðsins þegar hún tók við liðinu í september árið 2023 eftir að Jorge Vilda var rekinn. Hún var aðstoðarþjálfari liðsins þegar Spánn varð heimsmeistari árið 2023.
Bermúdez spilaði 61 landsleik á sínum tíma með spænska landsliðinu og skoraði í þeim 34 mörk. Iraia Iturregi mun aðstoða hana en hún er aðalþjálfari Athletic Bilbao í 1. deild á Spáni og hefur stýrt 402 leikjum í 1. deild kvenna.