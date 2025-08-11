Íþróttir | Fótbolti | mbl | 11.8.2025 | 10:20 | Uppfært 10:40

Stórsigur Barcelona

Barcelona sigraði Como 5:0 í gærkvöldi.
Barcelona sigraði Como 5:0 í gærkvöldi. Ljósmynd/Barcelona

Barcelona sigraði Como 5:0 í gærkvöldi í síðasta æfingaleik liðsins fyrir tímabilið í 1. deild karla í knattspyrnu á Spáni.

Fermin Lopez kom Barcelona yfir á 21. mínútu þegar hann vann boltann hátt uppi og skoraði annað mark liðsins á 35. mínútu. Skotin voru á sama stað í D-boganum á vítateig Como en fyrra var með vinstri fæti og seinna með hægri fæti.

Raphinha skoraði þriðja mark Barcelona eftir frábæran undirbúning frá Marcus Rashford sem kom til Barcelona frá Manchester United í sumar.

Lamine Yamal kom Barcelona í 4:0 og þannig var staðan í hálfleik. Yamal skoraði svo aftur sem var síðasta mark leiksins sem endaði 5:0.

Barcelona mætir Mallorca á útivelli í fyrsta leik liðsins í deildinni næstkomandi laugardag.

mbl.is
Fleira áhugavert
Lækka verðið um nokkrar milljónir Sannkallaður faraldur á landinu Lausn gíslanna skilyrðislaus krafa Færði ásakanir hvergi til bókar
Fleira áhugavert
Vildi vinna fyrir ICE en var sendur til Íslands Sannkallaður faraldur á landinu Átta utanríkisráðherrar fordæma hernám Gasa Hver tekur við af Donald Trump?