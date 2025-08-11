Stórsigur Barcelona

Barcelona sigraði Como 5:0 í gærkvöldi í síðasta æfingaleik liðsins fyrir tímabilið í 1. deild karla í knattspyrnu á Spáni.
Fermin Lopez kom Barcelona yfir á 21. mínútu þegar hann vann boltann hátt uppi og skoraði annað mark liðsins á 35. mínútu. Skotin voru á sama stað í D-boganum á vítateig Como en fyrra var með vinstri fæti og seinna með hægri fæti.
Raphinha skoraði þriðja mark Barcelona eftir frábæran undirbúning frá Marcus Rashford sem kom til Barcelona frá Manchester United í sumar.
Lamine Yamal kom Barcelona í 4:0 og þannig var staðan í hálfleik. Yamal skoraði svo aftur sem var síðasta mark leiksins sem endaði 5:0.
FC Barcelona 5⃣-0⃣ Como pic.twitter.com/UOkEXf0peu— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 10, 2025
Barcelona mætir Mallorca á útivelli í fyrsta leik liðsins í deildinni næstkomandi laugardag.