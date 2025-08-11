Van Dijk: „Mjög vonsvikinn“

Varnarmaður Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, Virgil Van Dijk, var allt annað en sáttur með hegðun stuðningsmanna Crystal Palace í gær í leik liðanna um Samfélagsskjöldinn á Wembley.
Í upphafi leiksins var mínútu þögn til minningar um portúgalska knattspyrnumanninn Diego Jota sem lést af slysförum ásamt yngri bóður sínum Andre Silva í síðasta mánuði.
Dómari leiksins, Chris Kavanagh, neyddist til að stytta athöfnina vegna óhljóða frá stuðningsmönnum Crystal Palace. Crystal Palace hafði að lokum sigur í leiknum 3:2 eftir vítaspyrnukeppni, en staðan var 2:2 eftir venjulegan leiktíma.
Hollenski varnarmaðurinn lét tilfinningar sínar í ljós að leik loknum. „Já ég er vonsvikinn, það voru margir að reyna að þagga niður í þeim. Það er ekki auðvelt að stjórna hegðun 80.000 manns, en þetta hryggir mig. Ef þessir aðilar fara heim og eru sáttir við sjálfa sig þá er það bara svoleiðis.“
Arne Slot stjóri Liverpool talaði af meiri varkárni: „Ég held að þetta hafi ekki verið skipulagt. Kannski voru ekki allir Palace-áhangendur meðvitaðir um athöfnina og voru bara að hvetja sitt lið. Aðrir stuðningsmenn Palace reyndu að róa þá niður og okkar stuðningsmenn brugðust við. Ég held að þetta hafi ekki verið vondur ásetningur, ég er jákvæður maður og horfi á þá virðingu sem Diogo og André fá um allan heim.“