Kynntur til leiks hjá PSG

Knattspyrnumaðurinn Illia Zabarnyi er genginn til liðs við París SG frá enska úrvalsdeildarfélaginu Bournemouth.
Hann skrifaði undir fimm ára samning við PSG sem vann Meistaradeild Evrópu á síðasta tímabili.
Zabarnyi er 22 ára gamall miðvörður frá Úkraínu. Hann kom til félagsins frá Dynamo Kyiv í heimalandinu árið 2023 og spilaði 78 leiki með Bournemouth.
Þetta er þriðji varnarmaðurinn sem fer frá Bournemouth í glugganum en bakvörðurinn Milos Kerkez fór til Liverpool og Dean Huijsen fór til Real Madríd í sumar.