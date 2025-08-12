Íþróttir | Fótbolti | mbl | 12.8.2025 | 10:00

Kynntur til leiks hjá PSG

Illia Zabarnyi er genginn til liðs við PSG.
Illia Zabarnyi er genginn til liðs við PSG. Ljósmynd/PSG

Knattspyrnumaðurinn Illia Zabarnyi er genginn til liðs við París SG frá enska úrvalsdeildarfélaginu Bournemouth.

Hann skrifaði undir fimm ára samning við PSG sem vann Meistaradeild Evrópu á síðasta tímabili. 

Zabarnyi er 22 ára gamall miðvörður frá Úkraínu. Hann kom til félagsins frá Dynamo Kyiv í heimalandinu árið 2023 og spilaði 78 leiki með Bournemouth.

Þetta er þriðji varnarmaðurinn sem fer frá Bournemouth í glugganum en bakvörðurinn Milos Kerkez fór til Liverpool og Dean Huijsen fór til Real Madríd í sumar.

