Íþróttir | Fótbolti | mbl | 12.8.2025 | 19:15

Óvæntur stórsigur í Kaupmannahöfn

Rúnar Alex Rúnarsson og félagar eru komnir áfram.
Rúnar Alex Rúnarsson og félagar eru komnir áfram. Ljósmynd/@FCKobenhavn

Danmerkurmeistarar FC Kaupmannahafnar fóru illa með Svíþjóðarmeistara Malmö er liðin mættust í seinni leiknum í 3. umferð í undankeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta á Parken í kvöld.

Urðu lokatölur 5:0 en liðin gerðu markalaust jafntefli í fyrri leiknum í Malmö fyrir viku síðan.

Robert Silva gerði tvö mörk fyrir FCK og þeir Rodrigo Huescas, Mohamed Elyounoussi og Magnus Mattson komust einnig á blað.

Rúnar Alex Rúnarsson var allan tímann á bekknum hjá FCK. Daníel Tristan Guðjohnsen kom inn á hjá Malmö á 80. mínútu en Arnór Sigurðsson var allan tímann á bekknum.

mbl.is
