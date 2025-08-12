Óvæntur stórsigur í Kaupmannahöfn

Danmerkurmeistarar FC Kaupmannahafnar fóru illa með Svíþjóðarmeistara Malmö er liðin mættust í seinni leiknum í 3. umferð í undankeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta á Parken í kvöld.
Urðu lokatölur 5:0 en liðin gerðu markalaust jafntefli í fyrri leiknum í Malmö fyrir viku síðan.
Robert Silva gerði tvö mörk fyrir FCK og þeir Rodrigo Huescas, Mohamed Elyounoussi og Magnus Mattson komust einnig á blað.
Rúnar Alex Rúnarsson var allan tímann á bekknum hjá FCK. Daníel Tristan Guðjohnsen kom inn á hjá Malmö á 80. mínútu en Arnór Sigurðsson var allan tímann á bekknum.