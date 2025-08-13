Einhver ákvað að Donnarumma ætti að fara

Markmaðurinn Gianlugi Donnarumma kvaddi aðdáendur franska fótboltafélagsins París SG á samfélagsmiðlum í gær.
Donnarumma er 26 ára gamall og kom til PSG frá AC Milan árið 2021. Hann var fjórum sinnum franskur meistari með liðinu, vann Meistaradeild Evrópu einu sinni og var tvisvar sinnum valinn besti leikmaður deildarinnar.
„Frá því að ég kom til PSG gerði ég allt sem ég gat til þess að vinna mér inn sæti sem aðalmarkmaður PSG og verja mark liðsins.
Því miður er einhver sem hefur ákveðið að ég megi ekki lengur vera hluti af hópnum og leggja mitt af mörkum fyrir velgengni liðsins, sem ég er mjög vonsvikinn yfir.
Ég fæ vonandi tækifæri til þess að horfast í augu við aðdáendur PSG og kveðja þá eins og æskilegt er. Ef það gerist ekki þá vil ég láta ykkur vita að stuðningur ykkar hefur skipt mig miklu máli og ég mun aldrei gleyma því,“ skrifaði Donnarumma.
Donnarumma er orðaður við Manchester City og Manchester United í ensku úrvalsdeildinni.