Hótelsvítur fyrir alla

Íþróttir | Fótbolti | Morgunblaðið | 13.8.2025

Miðjumaðurinn Andri Fannar Baldursson er spenntur fyrir komandi tímum í …
Miðjumaðurinn Andri Fannar Baldursson er spenntur fyrir komandi tímum í stórborginni Istanbúl með nýja liði sínu Kasimpasa. Ljósmynd/Kasimpasa
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Knattspyrnumaðurinn Andri Fannar Baldursson gerði þriggja ára samning við tyrkneska félagið Kasimpasa á dögunum. Hann var keyptur þangað frá Bologna á Ítalíu en Andri kom fyrst til Bologna árið 2019 frá uppeldisfélaginu Breiðabliki.

Hann fékk að spreyta sig í efstu deild Ítalíu árið 2020, þá aðeins 18 ára gamall. Alls lék hann 15 leiki með Bologna í deildinni en engan frá árinu 2021. Hann var fyrst lánaður til FC Kaupmannahafnar í Danmörku árið 2021, síðan NEC Nijmegen í Hollandi og loks Elfsborg í Svíþjóð.

Bologna vildi senda Andra á lán innan Ítalíu og vildi Frosinone í B-deildinni t.a.m. fá miðjumanninn. Hann var hins vegar orðinn þreyttur á lánunum og vildi fara alfarið í nýtt félag eða vera áfram hjá Bologna og fá þá stærra hlutverk en Bologna framlengdi samning hans um eitt ár á dögunum.

