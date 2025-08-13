Hótelsvítur fyrir alla

Knattspyrnumaðurinn Andri Fannar Baldursson gerði þriggja ára samning við tyrkneska félagið Kasimpasa á dögunum. Hann var keyptur þangað frá Bologna á Ítalíu en Andri kom fyrst til Bologna árið 2019 frá uppeldisfélaginu Breiðabliki.
Hann fékk að spreyta sig í efstu deild Ítalíu árið 2020, þá aðeins 18 ára gamall. Alls lék hann 15 leiki með Bologna í deildinni en engan frá árinu 2021. Hann var fyrst lánaður til FC Kaupmannahafnar í Danmörku árið 2021, síðan NEC Nijmegen í Hollandi og loks Elfsborg í Svíþjóð.
Bologna vildi senda Andra á lán innan Ítalíu og vildi Frosinone í B-deildinni t.a.m. fá miðjumanninn. Hann var hins vegar orðinn þreyttur á lánunum og vildi fara alfarið í nýtt félag eða vera áfram hjá Bologna og fá þá stærra hlutverk en Bologna framlengdi samning hans um eitt ár á dögunum.
