13.8.2025 | 21:50

Klúður í lokin hjá Tottenham PSG fagnaði

París SG fagnaði sigri eftir vítakeppni.
París SG fagnaði sigri eftir vítakeppni. AFP/Franck Fife

París SG er meistari meistaranna í evrópskum fótbolta eftir sigur á Tottenham í Meistarabikar Evrópu í Udine á Ítalíu í kvöld. Leikurinn er árlegur leikur sigurvegara Meistaradeildarinnar og Evrópudeildarinnar.

Tottenham, sem vann Evrópudeildina, komst yfir á 39. mínútu þegar hollenski varnarmaðurinn Micky van de Ven skoraði. Félagi hans í vörninni, Cristian Romero, tvöfaldaði síðan forskotið á 48. mínútu.

Stefndi allt í sigur Tottenham þegar Kang-in Lee minnkaði muninn á 85. mínútu og Gonçalo Ramos jafnaði í uppbótartíma. Réðust úrslitin því í vítakeppni.

Í henni skoraði París SG úr fjórum spyrnum gegn þremur hjá Tottenham.

