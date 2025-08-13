Klúður í lokin hjá Tottenham PSG fagnaði

París SG er meistari meistaranna í evrópskum fótbolta eftir sigur á Tottenham í Meistarabikar Evrópu í Udine á Ítalíu í kvöld. Leikurinn er árlegur leikur sigurvegara Meistaradeildarinnar og Evrópudeildarinnar.
Tottenham, sem vann Evrópudeildina, komst yfir á 39. mínútu þegar hollenski varnarmaðurinn Micky van de Ven skoraði. Félagi hans í vörninni, Cristian Romero, tvöfaldaði síðan forskotið á 48. mínútu.
Stefndi allt í sigur Tottenham þegar Kang-in Lee minnkaði muninn á 85. mínútu og Gonçalo Ramos jafnaði í uppbótartíma. Réðust úrslitin því í vítakeppni.
Í henni skoraði París SG úr fjórum spyrnum gegn þremur hjá Tottenham.