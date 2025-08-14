Bröndby-menn æfðu vítaspyrnur og ætla að forðast heimskuleg mörk í seinni viðureign liðsins gegn Víking R. í 3. umferð Sambandsdeildar Evrópu í knattspyrnu karla í kvöld. Bröndby er 3:0 undir í einvíginu.
„Þegar á reynir höfum við þann vana að æfa vítaspyrnur og í dag var engin undantekning. Það var kannski ekki svo fáránlegt að mála þá mynd fyrir leikmennina að ef við ætlum að æfa vítaspyrnur þá er það því við ætlum að vinna 3:0,“ sagði Frederik Birk þjálfari Bröndby við Bold.dk.
„Ég legg mikla áherslu á að hafa trú á verkefninu og leikmenn og starfsfólk hefur trú. Ég get ekki sagt hvað andstæðingurinn ætlar að gera en við ætlum að berjast frá fyrstu mínútu. Við verðum samt að passa að fá ekki á okkur auðveld mörk eins og við gerðum á Íslandi.
Við ætlum að ráðast á þetta en verðum að passa að fá ekki á okkur heimskuleg mörk.“
Liðin mætast klukkan 17:30 í Danmörku í dag.