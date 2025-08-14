Elías hélt hreinu og fór áfram

Danska liðið Midtjylland hafði betur gegn Fredrikstad, 2:0, á heimavelli í seinni leik liðanna í 3. umferð Evrópudeildarinnar í fótbolta í kvöld. Midtjylland vann einvígið samanlagt 5:1.
Midtjylland er þar með öruggt með sæti í deildarkeppni Evrópu- eða Sambandsdeildarinnar en liðið mætir KuPS frá Finnlandi í umspili um sæti í deildarkeppni Evrópudeildarinnar. Tap þýðir sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.
Elías Rafn Ólafsson stóð í marki Midtjylland í báðum leikjunum og lék allan leikinn í kvöld.