Íþróttir | Fótbolti | mbl | 14.8.2025 | 18:20

Elías hélt hreinu og fór áfram

Elías Rafn Ólafsson
Elías Rafn Ólafsson Ljósmynd/Alex Nicodim

Danska liðið Midtjylland hafði betur gegn Fredrikstad, 2:0, á heimavelli í seinni leik liðanna í 3. umferð Evrópudeildarinnar í fótbolta í kvöld. Midtjylland vann einvígið samanlagt 5:1.

Midtjylland er þar með öruggt með sæti í deildarkeppni Evrópu- eða Sambandsdeildarinnar en liðið mætir KuPS frá Finnlandi í umspili um sæti í deildarkeppni Evrópudeildarinnar. Tap þýðir sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.

Elías Rafn Ólafsson stóð í marki Midtjylland í báðum leikjunum og lék allan leikinn í kvöld.

mbl.is
