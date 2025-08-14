Lærisveinar Freys áfram þrátt fyrir tap

Íslendingalið Brann, sem Freyr Alexandersson þjálfar, tryggði sér sæti í 4. umferð undankeppni Evrópudeildar karla í knattspyrnu þrátt fyrir að tapa 0:1 á heimavelli fyrir sænska liðinu Häcken í síðari leik liðanna í kvöld.
Brann vann fyrri leikinn í Gautaborg 2:0, þar sem Sævar Atli Magnússon skoraði bæði mörkin, og vann því einvígið samanlagt 2:1.
Brann er því öruggt með sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar að minnsta kosti og á mögulega á að komast í deildarkeppni Evrópudeildarinnar.
Sævar Atli og Eggert Aron Guðmundsson léku báðir allan leikinn fyrir Brann.