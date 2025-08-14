Íþróttir | Fótbolti | mbl | 14.8.2025 | 19:00

Lærisveinar Freys áfram þrátt fyrir tap

Freyr Alexandersson þjálfari Brann.
Freyr Alexandersson þjálfari Brann. Ljósmynd/Brann

Íslendingalið Brann, sem Freyr Alexandersson þjálfar, tryggði sér sæti í 4. umferð undankeppni Evrópudeildar karla í knattspyrnu þrátt fyrir að tapa 0:1 á heimavelli fyrir sænska liðinu Häcken í síðari leik liðanna í kvöld.

Brann vann fyrri leikinn í Gautaborg 2:0, þar sem Sævar Atli Magnússon skoraði bæði mörkin, og vann því einvígið samanlagt 2:1.

Brann er því öruggt með sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar að minnsta kosti og á mögulega á að komast í deildarkeppni Evrópudeildarinnar.

Sævar Atli og Eggert Aron Guðmundsson léku báðir allan leikinn fyrir Brann.

mbl.is
Fleira áhugavert
Tvö ráðuneyti skoða gjaldtökuna: „Er ekki í lagi“ Stoppa verði stríðið „með ráðum og dáð“ Hyggst bera upp fyrirspurn Einars Bandaríkin forgangsraða öðrum ríkjum en Íslandi
Fleira áhugavert
Bandaríkin forgangsraða öðrum ríkjum en Íslandi Hefja rannsókn á Storytel Kvikusöfnun enn í gangi Trump og Pútín funda í Alaska