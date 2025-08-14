Sancho loks búinn að finna sér félag?

Enski knattspyrnumaðurinn Jadon Sancho gæti verið búinn að finna sér nýtt félag en Roma á Ítalíu hefur boðið í hann.
Sancho er á mála hjá Manchester United en hann var á láni hjá Chelsea á síðustu leiktíð. Chelsea hefði getað keypt hann eftir tímabilið en ákvað gegn því.
Samkvæmt félagaskiptasérfræðingnum Fabrizio Romano vill Roma fá Sancho á láni með klásúlu í samningnum sem segir að félagið verði að kaupa hann á 20 milljónir punda ári síðar.
Sancho er spenntur fyrir því að ganga í raðir Roma en Manchester United á enn eftir að svara tilboðinu.
Sancho gekk í raðir Manchester United frá Dortmund í Þýskalandi sumarið 2021 en kom sér engan veginn á flug.