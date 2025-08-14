Íþróttir | Fótbolti | mbl | 14.8.2025 | 15:52

Sancho loks búinn að finna sér félag?

Jadon Sancho í leik með Manchester United.
Jadon Sancho í leik með Manchester United. AFP/Leonardo Munoz

Enski knattspyrnumaðurinn Jadon Sancho gæti verið búinn að finna sér nýtt félag en Roma á Ítalíu hefur boðið í hann. 

Sancho er á mála hjá Manchester United en hann var á láni hjá Chelsea á síðustu leiktíð. Chelsea hefði getað keypt hann eftir tímabilið en ákvað gegn því. 

Samkvæmt félagaskiptasérfræðingnum Fabrizio Romano vill Roma fá Sancho á láni með klásúlu í samningnum sem segir að félagið verði að kaupa hann á 20 milljónir punda ári síðar. 

Sancho er spenntur fyrir því að ganga í raðir Roma en Manchester United á enn eftir að svara tilboðinu. 

Sancho gekk í raðir Manchester United frá Dortmund í Þýskalandi sumarið 2021 en kom sér engan veginn á flug. 

