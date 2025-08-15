Íþróttir | Fótbolti | mbl | 15.8.2025 | 16:31

Andri til Hollands eða Englands?

Andri Lucas Guðjohnsen
Andri Lucas Guðjohnsen Ljósmynd/Alex Nicodim

Landsliðsmaðurinn Andri Lucas Guðjohnsen er orðaður við bæði Preston á Englandi og Utrecht í Hollandi af belgíska blaðamanninum Sacha Tavolieri.

Tavolieri greinir frá því á X í dag að Andri hafi rætt við forráðamenn Preston, þar sem Stefán Teitur Þórðarson er fyrir.

Preston hafnaði í 20. sæti B-deildarinnar á síðustu leiktíð og var í mikilli fallbaráttu á lokakaflanum.

Utrecht endaði í fjórða sæti hollensku úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð og hefur þegar tryggt sér sæti í annaðhvort riðlakeppni Evrópudeildarinnar eða Sambandsdeildarinnar.

Andri kom til Gent í Belgíu fyrir síðasta tímabil en hefur ekki náð sér almennilega á strik með liðinu.

