Íþróttir | Fótbolti | mbl | 15.8.2025 | 16:12

Ekki búið að skrá Rashford í Barcelona

Marcus Rashford.
Marcus Rashford. AFP/Josep Lago

Hansi Flick, knattspyrnustjóri Barcelona, er ósáttur við að Marcus Rashford sé ekki enn þá skráður í leikmannahópinn.

1. deildin á Spáni byrjar á morgun en Barcelona getur ekki skráð hann vegna fjárhagsvandræða félagsins en þetta er ekki í fyrsta sinn sem það gerist.

Á síðasta tímabili eyddi félagið meiri pening í leikmannakaup og laun en það fékk í tekjur.

„Þið getið ímyndað ykkur að ég sé ekki ánægður með aðstæðurnar. En ég þekki aðstæðurnar og ég trúi á félagið,“ sagði Flick á blaðamannafundi á föstudag.

Miðjumaðurinn Dani Olmo lenti í sömu aðstöðu í fyrra þegar hann kom til Barcelona frá RB Leipzig. Hann fékk fyrst leyfi til að spila fram að jólum en fékk að lokum leyfi til að spila allt tímabilið.

mbl.is
Fleira áhugavert
Óljóst og óáreiðanlegt: „Alveg á floti“ Ályktun ASÍ „í besta falli villandi“ Leikskólastarfsmaður grunaður um brot gegn barni Hafa rannsakað hvort fleiri brot hafi átt sér stað
Fleira áhugavert
Hefja rannsókn á Storytel Gatið fór framhjá eftirlitsmönnum Gagnrýnir að ekki hafi verið fundað með foreldrum Stærsta framkvæmd Bláskógabyggðar í farvatninu