Ekki búið að skrá Rashford í Barcelona

Hansi Flick, knattspyrnustjóri Barcelona, er ósáttur við að Marcus Rashford sé ekki enn þá skráður í leikmannahópinn.
1. deildin á Spáni byrjar á morgun en Barcelona getur ekki skráð hann vegna fjárhagsvandræða félagsins en þetta er ekki í fyrsta sinn sem það gerist.
Á síðasta tímabili eyddi félagið meiri pening í leikmannakaup og laun en það fékk í tekjur.
„Þið getið ímyndað ykkur að ég sé ekki ánægður með aðstæðurnar. En ég þekki aðstæðurnar og ég trúi á félagið,“ sagði Flick á blaðamannafundi á föstudag.
Miðjumaðurinn Dani Olmo lenti í sömu aðstöðu í fyrra þegar hann kom til Barcelona frá RB Leipzig. Hann fékk fyrst leyfi til að spila fram að jólum en fékk að lokum leyfi til að spila allt tímabilið.